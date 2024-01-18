ممثلا لرئيس الجمهورية.. العرباوي يتوجّه إلى أوغندا للمشاركة في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز

18 يناير، 2024

توجه اليوم،، الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز التي تنعقد تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك” والقمة الثالثة لمجموعة 77+ الصين ” المقرر عقدهما خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، سيرافق الوزير الأول.

ش.ن

18 يناير، 2024

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