ملك البحرين يُهنئ الرئيس تبون بالذكرى الـ 69 لاندلاع الثـورة المجيدة

1 نوفمبر، 2023

هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة،  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة.

وحسب برقية نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، فقد أعرب الملك البحريني عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس تبون، بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

و أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ورسوخ.

رمزي أحمد توميات

1 نوفمبر، 2023

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