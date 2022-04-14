كشف وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن ملف تزويد أوروبا بالمواد الطاقوية يأتي على رأس أولويات زيارته للجزائر.

وأفاد لودريان في تصريحات عقب لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن المباحثات تضمنت استمرار العمل الذي تم بدؤه فيما يخص إعادة بعض العلاقات الثنائية المهمة للطرفين.

وفي هذا الصدد، قال ذات المتحدث :”نتمنى أن تكون العلاقات مستمرة في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا المشتركة الجزائرية- الفرنسية”، مضيفا بالقول:”بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع شعبي ضفتي المتوسط”.

كما أبرز الوزير الفرنسي، أن اللقاء يأتي في ظل تحديات إقليمية أهمها الإرهاب وضرورة التعاون الأمني لاستقرار محيطنا الإقليمي المتوسطي والإفريقي على غرار تطور الوضع في منطقة الساحل مع ضرورة بعث المرحلة الانتقالية في ليبيا.

ووفي نفس السياق، قال لودريان:”كما نتقاسم تحديات كبرى في الوقت الذي يشهد العالم تطور الوضع في أوكرانيا وانعكاساتها على أمن أوروبا والاستقرار الدولي وعلى تنويع تموين أوروبا بالمواد الطاقوية كما تناولنا الملفات الحساسة في جو من التضامن”.

رمزي أحمد توميات

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