مكتب المجلس الشعبي الوطني يهنئ بانتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي

7 يونيو، 2023

هنأ مكتب المجلس الشعبي الوطني بانتخاب الجزائر لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامي 2024-2025 معبرا عن اعتزازه بهذه العضوية و مؤكدا أن ذلك كان نتيجة طبيعية ومنتظرة توجت عودة الجزائر للمكانة التي تستحقها بحكم وزنها ودورها على الأصعدة الجهوية، الإقليمية والدولية، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

وأكد المكتب حسب ذات المصدر، أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد خطت خطوات معتبرة بنيلها هذا المقعد ما يعكس النظرة الاستشرافية المحكمة والرؤية المتبصرة التي تميز ديبلوماسيتها ونهج سياستها الخارجية.

شرف الدين عبد النور

 

 

 

7 يونيو، 2023

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