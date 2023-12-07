مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إجتماعا لمكتب المجلس.

و عكف المكتب في مستهل الاجتماع على ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة التي تقرّر استئنافها يوم الاثنين 11ديسمبر الجاري، بتقديم ومناقشة قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

وبحسب هذا الجدول الزمني، ستتواصل الأشغال يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 ديسمبر، بجلسات عامة تُخصّص، على التوالي، لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 98-06، الذي يُحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

وبعد الموعد النصف الشهري لطرح الأسئلة الشفوية الموافق يوم الخميس 14 ديسمبر، يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 21 ديسمبر، جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.

عقب ذلك، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تصريح نائب جديد يتعلق بحالة بالتنافي مع العهدة البرلمانية.

وفي الأخير، نظر المكتب في عدد من المسائل ذات طابع إداري، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

شرف الدين عبد النور

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