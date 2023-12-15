مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على ثلاثة مشاريع قوانين

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، إجتماعا لمكتب المجلس.

و خُصّصت أشغال هذا الاجتماع حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، و مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالطيران المدني.

و أحال المكتب التعديلات التي استوفت الشروط القانونية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، و لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لدراستها مع مندوبي أصحابها، حسب ذات المصدر.

عقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، ثم أرسل ما استوفى منها الشروط المطلوبة إلى الحكومة.

إلى جانب ذلك، تضمن جدول الأعمال تحديد تواريخ تنظيم أيام برلمانية وعددا من المسائل المتفرقة، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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