مكتب المجلس الشعبي الوطني يثمن مخرجات زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس السبت، إجتماعا لمكتب المجلس.

و قبل انطلاق الأشغال، وجّه بوغالي كلمة ثمّن فيها مخرجات زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ولاية تندوف والتي أسفرت عن نتائج أكّد أنها ستعطي بارقة أمل لساكنة هذه الولاية الجنوبية.

و أشاد إبراهيم بوغالي على وجه الخصوص، بوضع حجر الأساس لبناء مصنع لمعالجة خام الحديد وبناء مدينة منجمية لاستغلال “غارا جبيلات”، ولفت إلى ما ينتظر أن تحققه هذه المشاريع ذات البعد الاستراتيجي من إيجابيات للمنطقة التي توقع أن تكون على لائحة الأقطاب الاقتصادية الكبرى للجزائر.

في سياق آخر، كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن خطوة بادرت بها الجزائر التي تترأس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في توجيه رسالة إلى الأعضاء تدعوهم فيها للتحرك من أجل تمديد الهدنة ووقف العدوان ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والقيام بجهود مستمرة لتأكيد مسؤولية الاحتلال الصهيوني عنها.

كما أوضح بوغالي، أن الرسالة تدعوهم أيضا للتحرك أمام مختلف الهيئات الإقليمية والدولية لوضع حد لسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الوضع في فلسطين والتصدي لتمادي الاحتلال الصهيوني في ممارسة إجرامه باستئناف العدوان والقصف وحثهم على دعم جهود حكومات دول الاتحاد لإصلاح المنظومة الدولية التي أثبتت الأحداث الأخيرة عجزها عن تنفيذ القرارات التي أصدرتها لاسيما فيما يخص حماية المدنيين وإغاثتهم.

وعلى صعيد الأشغال، درس المكتب اقتراح قانون يعدّل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية واقتراح قانون يتعلّق بقانون البناء، بعد ذلك درس المكتب برامج وأنشطة اللّجان الدائمة، كما استمع إلى عرض عن تنفيذ ميزانية المجلس لسنة 2023 بما في ذلك النفقات المتعلّقة بتنظيم الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي الأخير، درس المكتب مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 إلى جانب قضايا إدارية متفرقة، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

شرف الدين عبد النور

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