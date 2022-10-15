مكتب الإتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية يصف التوقيع على إعلان الجزائر بالمشجّع

قال مكتب الإتحاد الأوروبي بالضفة الغربية وقطاع غزة، أ :” توقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية يعد مشجعا”

وأضاف ممثل الإتحاد الاوروبي، في بيان له، أن:” نتائج المحادثات الفلسطينية التي جرت بالجزائر والتي انتهت بالتوقيع على اعلان الجزائر، تشكل أنباء مشجعة”، مؤكدا إستعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جميع الجهود في هذا الصدد.

ودعا مكتب الاتحاد الفصائل الفلسطينية، الى تكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة سياسية فلسطينية فاعلة. والإتفاق على جدول زمني لإجراء إنتخابات وطنية ديمقراطية، مؤكدا أنها أساسية لضمان الشرعية الديمقراطية للممثلين السياسيين والمؤسسات الفلسطينية

وللتذكير فإن اعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، كأساس للصمود ومقاومة الاحتلال الصهيوني، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.

ليديا كبيش

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