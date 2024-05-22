مكالمات هاتفية تجمع عطاف بنظرائه من أوغندا و الكونغو و ناميبيا

مكالمات هاتفية تجمع عطاف بنظرائه من أوغندا و الكونغو و ناميبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، مكالمات هاتفية، مع نظرائه، من كل من جمهورية أوغندا، أودنغو جيجي أبوبكر، وجمهورية الكونغو، جون كلود غاكوسو، وكذا جمهورية ناميبيا، بييا موشلينغا، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و استعرض الوزير عطاف، مع نظرائه، حسب ذات المصدر، المستويات التي بلغتها العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها وجوانبها.

كما تبادل معهم، التحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على المستوى القاري، لا سيما التحضير للاجتماع الوزاري الهام، الذي ستحتضنه الجزائر، شهر جوان المقبل، حول إصلاح مجلس الأمن.

شرف الدين عبد النور