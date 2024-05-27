مقرمان يستقبل وزير السياحة والآثار السابق لجمهورية مصر العربية

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، أمس الأحد، بمقر الوزارة، خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق لجمهورية مصر العربية، بصفته مُرشحَ بلاده لمنصب مدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، للفترة 2025-2029.

و جاءت زيارة الوزير المصري السابق إلى الجزائر، و التي تدوم من 25 إلى 27 ماي الجاري، في إطار حملته لحشد الدعم من الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما شكّل هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة للعناني، لعرض أولويات برنامجه والاطلاع على رؤية وتطلعات السلطات الجزائرية حول سبل تعزيز وتطوير عمل منظمة اليونسكو في مجالات اختصاصها، لاسيما في ميادين الثقافة، التربية، التعليم العالي والإعلام.

شرف الدين عبد النور