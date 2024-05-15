مقرمان يستقبل المديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان ، أمس الاثنين، فاليري نيوسم غارنييري ، المديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي “ World Food Programme” ، التي تقوم بزيارة رسمية في الجزائر، من 13 إلى 16 ماي الجاري، 2024، مرفوقة ب كولين فليشر شنايدر، المديرة الإقليمية WFP MENA برنامج الأغذية العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأشاد المسؤولان بالتزام الوكالة الإنسانية الطويل الأمد اتجاه اللاجئين الصحراويين ، وكذا بعلاقة التعاون الممتازة، القائمة بين الجزائر وبرنامج الأغذية العالمي، إذ ستكون هذه الزيارة فرصة لوفد برنامج الأغذية العالمي، لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين، بالقرب من تندوف، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وفي هذا السياق، ذكّر مقرمان، بالجهود التي تبذلها الجزائر منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن، لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين، وذلك في إطار روح التضامن والأعراف الجزائرية، في حسن الضيافة وطبقا لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور