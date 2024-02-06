مقرمان يستعرض مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر أسباب هذه الظاهرة في المنطقة

6 فبراير، 2024

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم، بمقر الوزارة، باولو كابوتو، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر.

وشكّل اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة في المنطقة والوسائل الواجب تسخيرها لمواجهتها.

كما تم التطرق حسب ذات المصدر، إلى واقع التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة الدولية في مجال الهجرة، بما في ذلك ما تعلق بتكوين وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين في هذه الإشكالية الهامة بالنسبة للجزائر ولدول المنطقة.

شرف الدين عبد النور

6 فبراير، 2024

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