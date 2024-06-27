مقرمان يترأس بموسكو الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية – الروسية

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، أمس الأربعاء، زيارة إلى موسكو، لترأس الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-الروسية، مناصفة مع نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف، مبعوث رئيس روسيا الخاص لدول إفريقيا والشرق الاوسط، نائب وزير الخارجية الروسي.

وتدارس الطرفان، بمناسبة هذا اللقاء، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، في إطار مواصلة تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع عليه بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى روسيا في جوان2023.

كما سمح جدول أعمال هذه الدورة، حسب ذات المصدر، بتبادل الرؤى والمواقف حول عدد من القضايا الراهنة المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما تطورات الاوضاع في منطقة الساحل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والقضية الصحراوية.

شرف الدين عبد النور