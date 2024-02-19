مقرمان يترأس الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية-الكازاخستانية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الاثنين, بالجزائر العاصمة، الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية-الكازاخستانية، مناصفة مع عليباك باكاييف، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازخستان.

و تم خلال هذه الدورة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، إستعراض واقع التعاون الثنائي في جميع المجالات، حيث أكد الطرفان على الرغبة المشتركة في المضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة من خلال تحيين وإثراء الإطار القانوني المنظم لها والتوافق على ضبط رزنامة لتبادل الزيارات.

كما اتفق الطرفان، في نفس السياق، حسب ذات المصدر، على أهمية الإسراع في تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي من شأنها تأطير العلاقات الثنائية في هذه المجالات وكذا إعطاء دفع جديد لها حتى تعكس حقيقية إمكانيات البلدين.

كما كانت القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على قائمة المناقشات بين الطرفين، لا سيما مسألة الصحراء الغربية، والوضع في منطقة الساحل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أفرزت تبادل وجهات النظر تطابقا في العديد من مواقف البلدين.

شرف الدين عبد النور

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