مقرمان يترأس الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية

ترأّس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم، بالجزائر العاصمة، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية الممثل الخاص لرئيس فدرالية روسيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية.

وشكّل هذا اللّقاء، الذي يندرج في إطار التشاور والحوار السياسي الثنائي، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة للتباحث مع الشريك الروسي في مجالات التعاون الثنائي في مجملها، وفقا لمضمون إعلان الشراكة الاستراتيجية والمتعمقة الموقع في موسكو في جوان 2023.

كما تم خلال هذه المشاورات السياسية، إجراء مباحثات معمقة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور