مقرمان يترأس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية على مستوى الأمناء العامين لوزارات الخارجية

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، أين ترأس، مناصفة مع نظيره التركي، أحمد يلديز، الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية على مستوى الأمناء العامين لوزارات الخارجية.

وبهذه المناسبة، تدارس الطرفان حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، واقع العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين وسبل توطيد التعاون الثنائي، في إطار تنفيذ مخرجات الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الجزائري-التركي رفيع المستوى، الموقع بالجزائر شهر نوفمبر 2023.

كما تبادل الأمين العام مع نظيره التركي، وجهات النظر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور

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