مقاطعة الشرطة القضائية الأولى بالعاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة في بيع المؤثرات العقلية

تمكّنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة خطيرة تمتهن الاتّجار غير الشرعي بالمخدرات –مواد صيدلانية- ذات مؤثر عقلي عناصر هاته الشبكة جلهم محل بحث من قبل العدالة، حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لولاية الجزائر.

أطوار القضية بدأت بعد وصول معلومة إلى عناصر الفرقة مفادها تنقل أحد المبحوث عنهم على مثن مركبة سياحية بحوزته كمية من المؤثرات العقلية يتوجه بها إلى أحد أحياء منطقة براقي، يضيف البيان.

عليه شرعت عناصر الفرقة في التحريات عن صاحبها، أين تم توزيع المهام من قبل رئيس الفرقة على العناصر، وبعد وضع خطة أمنية وعملية ترصد توصل العناصر إلى تحديد هويته وتوقيفه في حالة تلبس.

إستمرار للتحريات و بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليميا ، عملت الضبطية بذات المقاطعة على تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين وإيقافهم ، أين تبين أنهم محل بحث من قبل العدالة و مسبوقين قضائيا في قضايا مشابهة ، كما أن تفتيش مساكنهم أفضى إلى استرجاع كميات أخرى من المؤثرات العقلية وكذا مبالغ مالية هامة من عائدات الترويج .

المشتبه فيهم الثلاثة يتراوح أعمارهم ما بين” 30و 45″ سنة كلهم مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر ولاية مجاورة.

حيث تم ضبط وحجز خلال هاته العملية على : (4830) كبسولة ، مبلغ مالي يقدر بــ:( 627 )مليون سنتيم من العملة الوطنية يعد من عائدات الترويج ، 06 هواتف النقالة.

بعد استفاء جميع الإجراءات تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار المتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

ش.ن

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