مقاتلو البوليساريو يستهدفون قوات الاحتلال المغربية بقطاع حوزة

19 يوليو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 587 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت يوم الاثنين، مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي جنود الاحتلال بمنطقة روس ديرت قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد قصفت أمس الأحد تواجدات القوات المغربية الغازية بقطاع المحبس وبمناطق أميطير لمخينزة، روس السبطي وأكرارت الفرسيك.

رمزي أحمد توميات

19 يوليو، 2022

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