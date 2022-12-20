مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشكر الجزائر

20 ديسمبر، 2022

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن امتنانها للهلال الأحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر، خصوصا الصحراويين،

وكتب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر وفي رسالة موجهة للهلال الأحمر الجزائري: “تعرب المفوضية عن امتنانها العميق للهلال الاحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر خلال سنة 2022، وبالخصوص الدعم المستمر للاجئين الصحراويين في المخيمات”.

وأضاف ذات المتحدث :”لم تكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحقق مهامها المنوطة دون دعم من الهلال الاحمر الجزائري”.

كما تمت الاشادة بالهلال الاحمر الجزائري نظير شراكته التي سمحت للمفوضية بتلبية حاجيات الاشخاص المعوزين، وكذا مساهمته في تقديم المساعدات الانسانية (240 طن) مما سمحت بتفادي حالة الازمة في المخيمات خلال مرحلة ندرة المواد الغذائية”.

ليديا كبيش

20 ديسمبر، 2022

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