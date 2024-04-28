مفرزة من الجيش تقضي على الارهابي المدعو “أبو ضحى” بالشلف

تمكّنت أمس السبت، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ال إرهابي “ ب . سمير ” المدعو “ أبو ضحى “، وهذا إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تامول ڤ ة ببلدية وادي الفضة بالقطاع العسكري الشلف.

وأوضح ذات البيان، أن الارهابي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، وكان بحوزته مسدس 01 رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى مخزنين 02 وكمية منالذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى.

للإشارة، تأتي هذه العملية التي لا تزال متواصلة لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم، يختم البيان.

ش.ن