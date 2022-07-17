مفرزة سفن حربية روسية ترسو بميناء الجزائر في إطار التعاون العسكري بين البلدين

17 يوليو، 2022

رست اليوم الأحد 17 جويلية 2022 بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، متكونة من السفينة الهيدروغرافية “KILDIN” والسفينة ناقلة البترول “Vice-amiral PAROMOV”، وتدخل هذه العملية في إطار نشاطات التعاون العسكري الجزائري – الروسي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويهدف هذا التوقف الذي يدوم إلى غاية 19 جويلية 2022، إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي، بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية وإلى تبادل الخبرات بالإضافة إلى تدعيم التنسيق المشترك بين الجيشين، يضيف البيان.

وأشار البيان أنه وبعد رسو سفن المفرزة ، حظي الوفد الروسي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى.

ش.ن

17 يوليو، 2022

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