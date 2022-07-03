أكد اليوم الأحد، معهد باستور، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، أن بعوضة النمر تغزو الآن معظم شمال الجزائر.

وحسب نص البيان، فقد تم الإبلاغ عن هذه الفصيلة لأول مرة سنة 2010 في ولاية تيزي وزو، وأن التركيبة الفعلية لهذا البعوض الخطير لم يتم العثور عليها إلا سنة 2015 في عين الترك بولاية وهران.

كما قدم المعهد بعض المعلومات عن بعوض النمر التي تتمثل في أنه تكيف مع مختلف البيئات ، خاصة في المناطق الحضرية، حيث يتكاثر في المياه و لا يحتاج سوى لكميات قليلة من المياه لوضع بيضه، كما أنه يتغذى على البشر.

و ذكر معهد باستور أنه في ظرف 10 سنوات استقر الباعوض النمر نهائيا بالجزائر وغزا 60 بالمائة من المناطق الشمالية بالوطن

ليديا كبيش

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