معهد باستور يصدر بيانا هاما حول بعوض النمر

أصدر معهد باستور بيانا هاما دعا من خلاله كافة المواطنين إلى اتخاذ واتباع الإجراءات الوقائية من أجل الحد من كثافة البعوض النمر.

وحسب بيان لمعهد باستور، فإنه يجب القضاء على المناطق التي يمكن أن يركد فيها الماء مخلفات صغيرة، إطارات السيارات المستعملة، إزالة الصحون من أواني الزهور أو استبدال الماء من المزهريات بالرمال الرطبة، مراقبة التدفق الجيد لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي وتنظيف المزاريب ومجاري المياه، تغطية خزانات المياه (الصهاريج والأحواض، بناموسية أو بقماش بسيط، تغطية المسابح غير المستعملة وتصريف المياه من الخزانات أو معالجتها (بماء جافيل أو أقراص الكلور).

وللحد من أماكن تجمع البعوض البالغ يجب تنقية وقص الأعشاب والسياجات النباتية، تقليم الأشجار، جمع الفاكهة المتساقطة والمخلفات النباتية، العناية بالحديقة، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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