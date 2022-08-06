معهد باستور: غسل اليدين يقلل من إحتمالات نقل فيروس كورونا

6 أغسطس، 2022

أكد معهد باستور، على أن الدراسات الدولية تشير إلى أن زيادة بنسبة 30 بالمائة في الامتثال لنظافة اليدين يقلل من انتشار العدوى بنسبة 41 بالمائة.

وأفاد المعهد في بيان له، ان تنظيف اليدين بصفة منتظمة مهم جدًا للحفاظ على صحتنا حيث يمكننا حمل ملايين من الجراثيم والفيروسات على أيدينا. بعضها غير ضار، لكن بعضها الآخر يمكن أن يكون خطيرًا.

وأضاف البيان، أن غسل اليدين يعتبر عملا بسيطا، فعالا وغير مكلفا وهو أفضل طريقة للوقاية والتقليل من انتشار الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق هذه الجراثيم والفيروسات، بعد لمس شخص آخر أو ملامسة أشياء أو أسطح ملوثة قبل لمس الوجه (الفم ، العينين والأنف)، كما هو الحال بالنسبة لفيروس كوفيد 19.

ليديا كبيش

6 أغسطس، 2022

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