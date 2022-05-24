معهد باستور: دخول فيروس جدري القردة الى الجزائر أمر وارد

24 مايو، 2022

قال مدير معهد باستور الجزائر، البروفيسور فوزي درار، أن:” دخول فيروس جدري القردة المنتشر في عدد من الدول، إلى الجزائر أمر وارد”

وقدم معهد باستور توضيحات بخصوص انتشار جدري القردة في عدد من البلدان وتسجيل عديد الحالات المصابة بهذا الفيروس، حيث لم يستبعد احتمالية دخول الفيروس.

و أوضح درار، أن دخول فيروس جدري القردة الى الجزائر غير مستبعد، خاصة مع فتح الحدود الجوية والبرية، داعيا الىوضرورة الاستعداد لمواجهة هذا الفيروس من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية الكفيلة لوحدها ان تمنع من انتقال الفيروس أو دخوله الى الجزائر .

ومن جهته، أبرز، الباحث في علم الفيروسات، الدكتور محمد ملهاق، أنّ منظمة الصحة العالمية طالبت بعقد اجتماع طارئ للبحث في انتشار هذا الفيروس.

في حين انخذت دول اخرى جملة من الإجراءات الإحترازية من بينها عزل الاشخاص المصابين، يضيف ملهاق.

رمزي أحمد توميات

24 مايو، 2022

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