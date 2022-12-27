مضاعفة النتائج المالية لمجمع مناجم الجزائر

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الإثنين، بمقر المديرية العامة لمجمع مناجم الجزائر، أعمال الجمعية العامة العادية لمجمع مناجم الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإن الجمعية العامة شارك فيها الرئيس المدير العام للمجمع محمد صخر حرامي وكذا أعضاء الجمعية وتم التطرق خلالها الى دراسة ومناقشة عدة ملفات لاسيما تلك المتعلقة بالمشاريع الهيكلية المنجمية للمجمع وكذا المشاريع المنجمية المستقبلية

والتي من شأنها توفير المواد الأولية المنجمية للعديد من الصناعات المحلية وتصدير الفائض منها، وكذا تقليص فاتورة الاستيراد، يضيف البيان.

كما شهد الاجتماع عرض الحصيلة السنوية للمجمع لسنة 2021، والذي شهد مضاعفة نتائجه المالية لتلك السنة.

هذا وتجدر الإشارة أن مجمع مناجم الجزائر يعكف على انجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية على رأسها مشروع بلاد الحدبة لتحويل الفوسفات ومشروع منجم غار جيبلات.

ليديا كبيش

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