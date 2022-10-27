مصنع هيونداي في تيارت يستأنف نشاطه اليوم

27 أكتوبر، 2022

أعلن المدير العام لمصنع تركيب سيارات “هيونداي” بالمنطقة الصناعية زعرورة بتيارت، خالد جاب الله، عن استئناف مصنع تركيب السيارات MTC نشاطه، على مستوى خطي إنتاج، ابتداء من اليوم.

وأفاد جاب الله خلال حلوله ضيفا على إذاعة تيارت،، أنه من المنتظر توسيع العمل على مستوى خطوطه السبعة بالإضافة إلى وحدة فرندة ليبلغ معدل إنتاج المصنع ككل 100 ألف سيارة سنويا.

وأكد ذات المتحدث، أن انطلاق العمل بهذه الوحدة سيكون على مستوى خطين بـ158 عامل، يتبعه برنامج لإعادة بعث 5 خطوط أخرى، ليصل عدد العمال 780 عاملا، ويمكن أن يرتفع ليبلغ أزيد من 900 عامل إذا تم استئناف وحدة فرندة.

كما أبرز المدير العام، أن العمال مؤهلين لاستئناف نشاطهم، كونهم تلقوا تكوينات نظرية وعملية على أيدي خبراء كوريين، متوقعا أن يساهم المصنع في امتصاص كبير للأزمة الحاصلة على مستوى الحظيرة الوطنية للسيارات خاصة أن علامة هيونداي مطلوبة في السوق الوطنية.

ولفت نفس المسؤول الى أنه في حالة تفعيل الخطوط السبعة فالوحدة يمكنها بلوغ إنتاج 70 ألف سيارة سنويا كخطوة أولى، بالإضافة إلى وحدة أخرى على مستوى فرندة بطاقة إنتاج 30 ألف سيارة، ليكون الإنتاج 100 ألف سيارة سنويا على الأقل.

رمزي أحمد توميات

27 أكتوبر، 2022

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