مصرع 6 أشخاص اثر حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 6 أشخاص، وأصيب 152 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حوادث المرور التي وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 9 الى 10 من شهر مارس الجاري 2837 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

و قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 142 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات والتي خلفت وفاة 6 أشخاص و إصابة 152 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافاتنا.

وفي سياق اخر، تم اسعاف و انقاذ 19 اشخاص أصيبوا باختناق، جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربونCO المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات مياه داخل منزلهم، عبر كل من ولاية معسكر بـ 6 اشخاص، قسنطينة بـ 5 اشخاص، البليدة بـ 4 اشخاص، مستغانم، و وهران بشخصين.

كما تدخلت وحداث الحماية المدنية لولاية عنابة على اثر انفجار غاز داخل شقة متواجدة بعمارة متكونة من ط+5، الكائنة بحي 450 مسكن بلدية و دائرة عنابة، حيث أدى هذا الانفجار الى اصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية.

من جهة اخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 16 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

وفي نفس السياق تم القيام بـ 07 عملية تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...