لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 361 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب حوادث المرور التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 29 مارس الماضي، إلى 4 أفريل الجاري.

وحسب مصالح الأمن الوطني، فقد تم تسجيل 311 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عنه وفاة 05 أشخاص وجرح 361 آخرين.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -11حادث، وانخفاض في عدد الجرحى قدر بـ -34 جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.

أما عن أسباب هذه الحوادث، فتعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع ذات المصالح تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...