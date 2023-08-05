مصرع 20 شخصا غرقا خلال اليومين الأخيرين

توفي 20 شخصا غرقا على مستوى البحر والمجمعات المائية، في مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم تسجيل وفاة 9 أشخاص وإصابة 538 أخرين بجروح إثر حوادث المرور خلال نفس الفترة.

ووفقا للحصيلة فقد قامت فرق التدخل للحماية المدنية بانتشال 20 شخص متوفيين غرقا. منهم 18 ضحية سجلت على مستوى البحر وضحيتين على مستوى المجمعات المائية.

حيث تم تسجيل 9 ضحايا على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة، و9 بالشواطئ المسموحة، غالبيتها خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية.

في حين ذكرت مصالح الحماية المدنية انه تم تسجيل 194 شخص توفوا غرقا منذ الفاتح من جوان 2023.

كما تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 31 حريق من الغطاء النباتي. منها 6 حرائق غابات، على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني

رمزي أحمد توميات

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