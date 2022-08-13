 مصرع 16 شخص إثر حوادث المرور خلال ال 48 ساعة الأخيرة

13 أغسطس، 2022

لقي 16 شخص حتفهم و أصيب 474 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور التيوقعت عبر الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، في بيان لها

ووفقا لنص البيان  فقد انتشلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، خمسة ضحايا متوفيين غرقا في شواطئ ببومرداس وجيجل وعين تيموشنت والشلف، كما انشتلت شخص متوفي غرقا في مسبح شبه أولمبي ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى.

أما بخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 68 حريقا من الغطاء النباتي، منها 53 حريقا شمل غابات, أدغال وأحراش, إلى جانب 15 حريق محاصيل زراعية.

و أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ97 هكتار من غابات وأدغال وأحراش, إلى جانب 185 حزمة تبن و1.536 شجرة مثمرة  يضيف البيان.

ليديا كبيش

13 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

بن بوزيد: تسجيل 20 سلالة متحورة بفيروس كورونا في الجزائر وقرار فتح الحدود من صلاحيات الرئيس

16 مايو، 2021

توقيف 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

16 يونيو، 2021

تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

10 مايو، 2021

الرئيس تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية

25 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: