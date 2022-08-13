 مصرع 16 شخص إثر حوادث المرور خلال ال 48 ساعة الأخيرة

لقي 16 شخص حتفهم و أصيب 474 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور التيوقعت عبر الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، في بيان لها

ووفقا لنص البيان فقد انتشلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، خمسة ضحايا متوفيين غرقا في شواطئ ببومرداس وجيجل وعين تيموشنت والشلف، كما انشتلت شخص متوفي غرقا في مسبح شبه أولمبي ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى.

أما بخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 68 حريقا من الغطاء النباتي، منها 53 حريقا شمل غابات, أدغال وأحراش, إلى جانب 15 حريق محاصيل زراعية.

و أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ97 هكتار من غابات وأدغال وأحراش, إلى جانب 185 حزمة تبن و1.536 شجرة مثمرة يضيف البيان.

ليديا كبيش

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