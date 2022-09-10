مصرع 15 شخص اثر حوادث المرور خلال يومين

10 سبتمبر، 2022
توفي 15 شخص، في حين أصيب 457 آخرون بجروح خلال الـ48  ساعة الأخيرة إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن
 وكشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أنه قد تم خلال نفس الفترة تسجيل حالتي وفاة غرقا بكل من ولايتي بومرداس والمدية.
وحسب نص البيان، فقد تم انتشال مراهق يبلغ من العمر 16 سنة بشاطئ  ممنوع للسباحة “بروك” ببلدية قورصو ومراهق آخر، يبلغ من العمر 15 سنة متوفي  في مجمع مائي بالمكان المسمى حي 24 مسكن ببلدية ذراع السمار.
أما بخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 56 حريقا، حيث تم تسجيل خسائر قدرت بـ3 هكتارات من  الغابات و3 هكتارات من الأدغال و5 هكتارات أحراش إلى جانب 2647 حزمة تبن، 695  شجرة مثمرة و13 نخلة.
رمزي أحمد توميات
10 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

جراد: علينا مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من كل أشكال العنف

1 يونيو، 2021

إعفاء الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة

16 أبريل، 2020

مستشارة الرئيس الصحراوي: المغرب باع القضية الفلسطينية مقابل تغريدة على تويتر

12 ديسمبر، 2020

بلعابد يشرف على انطلاق الموسم الدراسي من المحمدية بالعاصمة

21 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: