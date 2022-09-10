مصرع 15 شخص اثر حوادث المرور خلال يومين

توفي 15 شخص، في حين أصيب 457 آخرون بجروح خلال الـ48 ساعة الأخيرة إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن

وكشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أنه قد تم خلال نفس الفترة تسجيل حالتي وفاة غرقا بكل من ولايتي بومرداس والمدية.

وحسب نص البيان، فقد تم انتشال مراهق يبلغ من العمر 16 سنة بشاطئ ممنوع للسباحة “بروك” ببلدية قورصو ومراهق آخر، يبلغ من العمر 15 سنة متوفي في مجمع مائي بالمكان المسمى حي 24 مسكن ببلدية ذراع السمار.

أما بخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية, تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 56 حريقا، حيث تم تسجيل خسائر قدرت بـ3 هكتارات من الغابات و3 هكتارات من الأدغال و5 هكتارات أحراش إلى جانب 2647 حزمة تبن، 695 شجرة مثمرة و13 نخلة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...