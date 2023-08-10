مصرع 12 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

10 أغسطس، 2023

كشفت مصالح الأمن الوطني، عن تسجيل 348 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 أوت 2023.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن حوادث هذا الأسبوع أسفرت عن وفاة 12 شخصا وجرح 416 آخرين.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ 43 حادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ 48 جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ 02 حالة.

أما عن أسباب هذه الحوادث فتعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرورو عدم التقيد بمسافة الأمان الإفراط في السرعة الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام الى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

ليديا كبيش

10 أغسطس، 2023

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