مصرع 08 أشخاص في حادث مرور بولاية بجاية

لقي ثمانية أشخاص صباح اليوم الخميس، حتفهم اثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار بيزيو ببلدية أمالوفي في بجاية إلى 8 وفيات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت ذات المصالح لأجل هذا الحادث، على الساعة 10 سا و35 دقيقة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة حيث خلف، في حصيلته النهائية، 8 وفيات “7 رجال وإمرأة”.

هذا وتتواجد أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي عيش في المكان للقيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.

كما دعا أفراد الدرك الوطني مستعملي الطريق بتخفيض السرعة وترك مسافة الأمان

رمزي أحمد توميات

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