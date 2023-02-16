مصرع شخص إثر استنشاقه لغاز أكسيد الكربون بالشلف

16 فبراير، 2023

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف، في حدود الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح اليوم الخميس، من أجل حادث إختناق بالغاز المنبعث من مدفأة موصولة بقارورة غاز البوتان، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية.

وذكر البيان، أن الحادث أودى بحياة شخص يبلغ من العمر 39 سنة في حالة حرجة، وفاقد للوعي من مسكنه ببقعة سيدي عيسى تاوقريت، بعد استنشاقه لغاز أكسيد الكربون داخل مسكنه، ببقعة سيدي عيسى تاوقريت.

وحسب مسؤلي العيادة المتعددة الخدمات لذات البلدية، فإن الضحية فارق الحياة متأثرا بإصابته، يختم البيان.

 

 

حورية سعداوي

16 فبراير، 2023

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