بهدف تقديم توضيحات بخصوص ترشحات الدول الافريقية لاحتضان مقر الهيئة الافريقية المهمة التي استحدثت مؤخرا وهي الوكالة الافريقية للأدوية، أكد لنا مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ان ملف ترشح الجزائر قد تأكد رسميا إلى جانب سبع دول افريقية أخرى وهي مصر وتونس والمغرب ورواندا واوغندا وزيمبابوي وتانزانيا.

واضاف المصدر انه وفقا لما يقره الاتحاد الافريقي، فإن المسار الذي سيفضي الى اختيار المرشح الذي يستجيب اكثر لمعايير الاختيار, يمر اولا عبر عملية تقييم وتنقيط اوكلت الى فريق خبراء أفارقة مستقلين, عينته لهذا الغرض مفوضية الاتحاد الافريقي. إن هذا الفريق ،الذي قام مؤخرا بزيارات تقييم الى البلدان الثمانية المرشحة، يعكف حاليا على اعداد تقرير شامل مرفوق بتصنيف المترشحين حسب درجة مطابقتهم لمجموعة من المعايير محددة مسبقا, تتعلق خاصة بالشروط الضرورية لضمان السير الحسن للوكالة الافريقية للأدوية. أما المرحلة الثانية لمسار الاختيار فتكتسي طابعا حكوميا مشتركا حيث سيطلب خلالها من الندوة الأولى للدول الأعضاء في الميثاق التأسيسي للوكالة الافريقية للأدوية ثم من المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، الذي من المرتقب ان يعقد اجتماعيه في يونيو ويوليو 2022، باختيار البلد المستضيف لهذه الهيئة بناء على تقرير فريق الخبراء ويكون هذا بالإجماع او في استحالة ذلك عبر الانتخاب.

إن هذا الاجراء الشفاف الذي يعطي لكل ملف ترشح فرصته هو بمثابة آلية لتعزيز العمل الافريقي المشترك من خلال دعم القارة بأداة عملياتية ذات طابع علمي وصناعي وضعت من اجل تشجيع اندماج افريقي في مجال انتاج مختلف الأدوية التي تغطي احتياجات الشعوب الافريقية.

واختتم المصدر بالتأكيد على ان الجزائر، التي تتقدم بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الانتاج المحلي للأدوية، هي بطبيعة الحال مستعدة لاحتضان الوكالة الافريقية للأدوية وستسخر لها كافة الوسائل لتحقيق انطلاقة جيدة والشروع في مسار حافل يصب في مصلحة الشعوب الافريقية والمجتمع الدولي.

(وأج)

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