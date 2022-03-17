مصالح الوزير الأول: تخفيف التدابير الصحية للدخول إلى الجزائر

17 مارس، 2022
قرر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير مخففة للنظام الصحي المتعلق بالشروط الصحية الـمطبقة على الـمسافرين، على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني (الـمطارات والـموانئ والحدود البرية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 20 مارس 2022.

وتتلخص هذه التدابير في اشتراط تقديم جواز تلقيح يعود تاريخه إلى أقل من تسعة (09) أشهر، اشتراط تقديم اختبار سلبي RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 72 ساعة، بالنسبة للأشخاص غير الـملقحين، ولغاء اختبار الـمضادات الجينية عند الوصول

كما أكدت ذات المصالح أن هذا النظام يظل قابلا للتكييف وفق تطور الوضع الوبائي.

رمزي أحمد توميات

17 مارس، 2022

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