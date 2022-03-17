قرر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير مخففة للنظام الصحي المتعلق بالشروط الصحية الـمطبقة على الـمسافرين، على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني (الـمطارات والـموانئ والحدود البرية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 20 مارس 2022.