مصالح الجمارك تحجز 4335 قرصا مهلوسا بالتنسيق مع الدرك الوطني بالوادي

تمكّن أعوان الفرقة المتعدّدة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، على إثر عملية تم تنفيذها بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، من حجز 4335 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ كانت محملة على متن سيارة سياحية، حيث تم حجز البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الجمارك.

تندرج العملية في إطار تنسيق الجهود الميدانية المشتركة بين الجمارك والدرك الوطني في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على حفظ الأمن والنظام العموميين.

ش.ن

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