مصالح الأمن الوطني توجه ضربات جديدة لبارونات المخدرات عبر عدة ولايات

17 نوفمبر، 2023

تواصل المصالح العملياتية للأمن الوطني ضرباتها القاسمة الموجهة لعصابات المخدرات والتهريب، حيث تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم، في عمليات متفرقة بكل من المغير، النعامة، الجزائر العاصمة وباتنة، من ضبط وحجز 667 ألف و365 كبسولة من المؤثرات العقلية و 364 كلغ من القنب الهندي، 1.5 كلغ من الكوكايين، 1.2 كلغ من الهيروين و توقيف 34 شخص مشتبه فيهم، من بينهم 08 رعايا أجانب،
كما أسفرت هذه العمليات النوعية كذلك عن ضبط 70 ألف علبة تبغ أجنبية المنشأ و2608 هاتف نقال ذكي واسترجاع 10 مركبات.

وافاد بيان للمديرية العامة للامن الوطني أن أهم العمليات، هي من نصيب شرطة جامعة التابعة لأمن ولاية المغير، حيث ضبطت مصالحها شحنة المؤثرات العقلية التي كانت مموهة بإحكام داخل صهريج لنقل الوقود.

للتذكير، تأتي هذه الضربات بعد أقل من أسبوع، من تلك التي وجهتها مصالح شرطة الجزائر العاصمة وتمنراست للشبكات الإجرامية، والتي تم حجز خلالها ما يقارب مليون ونصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية، يضيف البيان.

ش.ن

17 نوفمبر، 2023

مقالات ذات صلة

وزير التعليم العالي: الطلبة فواعل الطليعة في مجال اقتصاد المعرفة

12 نوفمبر، 2022

الفريق شنڨريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان اللواء الراحل ناموس

2 يونيو، 2022

الرئيس التونسي يشكر الرئيس تبون على المساعدات التي قدّمتها الجزائر

20 يوليو، 2022

بلمهدي: تمكين أعضاء البعثة من كل المعلومات لاستقبال الحجاج بمشعري منى وعرفات

25 يونيو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: