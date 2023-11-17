مصالح الأمن الوطني توجه ضربات جديدة لبارونات المخدرات عبر عدة ولايات

تواصل المصالح العملياتية للأمن الوطني ضرباتها القاسمة الموجهة لعصابات المخدرات والتهريب، حيث تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم، في عمليات متفرقة بكل من المغير، النعامة، الجزائر العاصمة وباتنة، من ضبط وحجز 667 ألف و365 كبسولة من المؤثرات العقلية و 364 كلغ من القنب الهندي، 1.5 كلغ من الكوكايين، 1.2 كلغ من الهيروين و توقيف 34 شخص مشتبه فيهم، من بينهم 08 رعايا أجانب،

كما أسفرت هذه العمليات النوعية كذلك عن ضبط 70 ألف علبة تبغ أجنبية المنشأ و2608 هاتف نقال ذكي واسترجاع 10 مركبات.

وافاد بيان للمديرية العامة للامن الوطني أن أهم العمليات، هي من نصيب شرطة جامعة التابعة لأمن ولاية المغير، حيث ضبطت مصالحها شحنة المؤثرات العقلية التي كانت مموهة بإحكام داخل صهريج لنقل الوقود.

للتذكير، تأتي هذه الضربات بعد أقل من أسبوع، من تلك التي وجهتها مصالح شرطة الجزائر العاصمة وتمنراست للشبكات الإجرامية، والتي تم حجز خلالها ما يقارب مليون ونصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية، يضيف البيان.

ش.ن

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