مصالح أمن مطار هواري بومدين تُلقي القبض على إرهابية أجنبية

21 فبراير، 2023

ألقت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين، على إرهابية نشطة فرونكو لبنانية تدعى خورشيد شاهيناز، كانت بصدد الدخول إلى الجزائر رفقة جزائري ارتبط بها بزواج عرفي.

الإرهابية من أب فرانكو بناني، وأم فرانكو أردنية مولودة بمراكش المغربية.

الإرهابية التحقت بمناطق التوتّر السورية قبل فرارها إلى تركيا، ليتمّ تهريبها نحو بلد أروبي لاحقا.

خضعت الإرهابية خورشيد إلى تكوين وتدريب عاليين أهّلها إلى الإدماج في عدّة دوائر “جهادية”، كما تعمل كعميلة وجاسوسة لصالح الدوائر التي كوّنتها وتتحكّم فيها.

وعقب تحقيقات معمقة ، من قبل مصالح الأمن تمّ إحالتها أمام القضاء في 21  فبراير للبث في مصيرها.

21 فبراير، 2023

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