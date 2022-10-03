مصالح أمن العاصمة توقف 12 شخصا بتهمة إنشاء حظائر غير شرعية

قدّمت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في كل من المصلحة الولائية للأمن العمومي و الأمن الحضري الحادي عشر الحميز بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء 12 شخصا أمام النيابة المختصة إقليميا بتهمة إنشاء حظائر غير شرعية. حيث حُكم على البعض منهم الذي ثبت عليهم العود في ممارسة هذا النشاط غير المشروع بأحكام تتراوح بين 18 إلى 05 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وجاءت العملية في إطار محاربة الحظائر غير الشرعية، حيث سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في كل من المصلحة الولائية للأمن العمومي و الأمن الحضري الحادي عشر الحميز بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، عمليات شرطية لمحاربة ظاهرة إنشاء حظائر غير شرعية شنّت خلالها عمليات شرطية على مستوى المساحات العمومية المتواجدة بقطاع اختصاص المقاطعة الإدارية الدار البيضاء أسفرت عن توقيف وتحويل 12 شخصا مع حجز مبالغ مالية من عائدات هذا النشاط.

وخلص البيان أنّه وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، التي أصدرت حكم من 18شهرا إلى 05 سنوات نافذة وغرامة مالية من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج في حق البعض منهم الذي ثبت عليهم العود في ممارسة هذا النشاط غير المشروع.

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