مشروع كبير لمرافقة عودة الكفاءات الوطنية والنوابغ من الخوارج

كشف المدير العام للكفاءات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد سعودي، أن السلطات العليا للبلاد تحضر لعمل كبير يهدف لتجسيد مشاركة الكفاءات الجزائرية في إنجاح المشاريع التي يتقدمون بها لإنجازها داخل الوطن.

وأفاد سعودي خلال كلمة له الندوة التي نظمها النادي الجزائري للتميز والكفاءات العاليةّ، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات أن المشروع المتعلق بعودة الكفاءات سيتم الإعلان قريبا دون إعطاء تفاصيل أخرى

بالمقابل ربط المشروع بمعالجة مشكل مطروح يتعلق بتجربة عودة الكفاءات في السابق ومغادرتهم بسبب العراقيل التي وجدوها في تطبيق مشاريعهم.

وقال ذات المتحدث في كلمته الموجهة لمختلف الكفاءات: “إنكم تشكلون قوة ضاربة التي نعتمد عليها لننهل مزيدا من العلم والمعرفة وأصبحتم الملاذ الوحيد للجزائر في هذا المجال”.

كما أكد المسؤول بوزارة الخارجية أن مختلف أطر التعاون مع مختلف البلدان الأجنبية لم تقدم شيئا للجزائر، أين قال: “لا يمكن الاعتماد على الخبرات الأجنبية التي لم تكن أبدا مخلصة في تعاملاتها مع الجزائر وأنتم من يعول عليكم ورأس المال الأعظم”.

وأضاف نفس المسؤول: “يطغى علينا شعور الزهو والفخر حينما نراكم ناجحين في الخارج وتغمرنا السعادة عندما نراكم تعيشون في بحبوحة من السعادة ونزيد اعتزازنا حينما نراكم أيضا فاعلين في تسيير الشأن العام في بلدان إقاماتكم”.

رمزي أحمد توميات

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