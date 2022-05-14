قال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، إن :”مشروع “صولار 1000 ميغاواط”، ستحتضنه الأغواط، ورقلة، وتقرت، والوادي، وبشار، وهي مرحلة أولى، ضمن مخطط إنجاز 15000 ميغاواط”.

وأوضح بن عتو، في تدخل له خلال يوم إعلامي حول ترقية المحتوى المحلي مشروع Solar 1000MW، التي نظمته الوزارة بولاية الأغواط، أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ بإنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات قدرة كهربائية تتراوح بين 50 إلى 300 ميغاواط، فيما بقية المراحل سيتم فيها تجسيد 14000 ميغاواط المتبقية والمخطط لها.

ويتمثل تجسيد المرحلة الأولى من المشروع، في إنجاز محطات شمسية كهروضوئية ذات استطاعة اجمالية تقدر 1000 ميغاواط، و بما يتعلق بها من إنجاز، وتشغيل وتمويل وصيانة، مع إقامة منشآت التصريف وربط المحطات بالشبكة الكهربائية الوطنية، وأيضا تسويق الطاقة المنتجة والاستخدام الأمثل للسلع والخدمات المحلية في السوق الجزائرية.

إلى جانب التكفل بانشغالات المصنعين المحليين الناشطين في هذا المجال وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. بما سيساهم بشكل كبير في تشجيع وترقية تطوير الصناعة المحلية لشعبة الكهروضوئي في الجزائر.

وأوضخ الوزير، أن هذا المشروع الوطني الطموح، يمكن في مرحلته الأولى هذه، من خلق فرص الشغل ما يصل إلى 5000 منصب عمل مباشر، وأيضا تعزيز و تطوير وتنويع التنمية الاقتصادية المستدامة والمُدمِجة، التي تُدمِج البعدين المحلي والإجتماعي خصوصا على مستوى الجماعات المحلية، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما سينعكس حتما على تحسين نمط معيشة المواطن الجزائري حيثما كان، على كامل امتداد المجال الجغرافي لبلدنا.

كما سيسمح هذا البرنامج بإستهداف معدل30 % كمحتوى محلي مطلوب، كمرحلة أولى، وهذا الهدف الطموح سيجعل من الممكن إطلاق وتطوير شعبة صناعية متخصصة، بما سيرفع من نسبة هذه المساهمة للمحتوى المحلي لاحقا بإذن الله في بقية المراحل التي سيتم فيها تجسيد 14000 ميغاواط المتبقية والمخطط لها.

رمزي أحمد توميات

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