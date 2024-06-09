مشاورات ثنائية بين عطاف ونظيره الليبي حول سبل الدفع بالموقف الافريقي المشترك من مسألة اصلاح مجلس الأمن

أجرى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اليوم، لقاءً ثنائيا، مع الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، الطاهر سالم محمد الباعور، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، في إطار المشاركة في الدورة الحادية عشر، للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية باصلاح مجلس الأمن، المقررة هذا الإثنين.

و سمحت المحادثات بين الطرفين، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بالتشاور بشأن سبل الدفع بالموقف الافريقي المشترك من مسألة اصلاح مجلس الأمن، في سياق اجتماع لجنة العشرة، بالاضافة إلى بحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الاصعدة.

شرف الدين عبد النور