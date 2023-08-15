مشاريع السكة الحديدية: مركب الحجار مستعد لتمويلها بالمواد الأولية

كشف الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار مانع لطفي كمال عن إستعداد المركب لإنتاج المواد المرافقة لمشاريع السكك الحديدية الجديدة مع إمكانية ادراج التكنولوجيات الحديثة.

وذلك قصد إعادة مركب الحجار إلى قدراته الإنتاجية السابقة، وهو ماتعتزمه الدولة من خلال مرافقته للمشاريع التنموية للمواد الأولية، حسب تصريحات مانع لطفي كمال للقناة الإذاعية الأولى.

وأكد ذات المتحدث أن المركب على استعداد تام لمرافقة مشاريع السكة الحديدية بإنتاج المواد الأولية والحديد اللازم لها مهما كان حجم الطلب، مبرزا أن الحوكمة جديدة لسيدار الحجار مبنية على الثقة التامة بين العمال والإدارة والمرافقة الدائمة للسلطات العمومية مع إدراج تكنولوجيات جديدة عصرية في الإنتاج.

كما أشار المدير العام إلى أن هناك جهود حثيثة تبذل. وإستراتيجيات محكمة ترسم لإعادة سيدار الحجار بقوة إلى الساحة الاقتصادية.

رمزي أحمد توميات

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