مشاريع السكة الحديدية: مركب الحجار مستعد لتمويلها بالمواد الأولية

15 أغسطس، 2023

كشف الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار مانع لطفي كمال عن إستعداد المركب لإنتاج المواد المرافقة لمشاريع السكك الحديدية الجديدة مع إمكانية ادراج التكنولوجيات الحديثة.

وذلك قصد إعادة مركب الحجار إلى قدراته الإنتاجية السابقة، وهو ماتعتزمه الدولة من خلال مرافقته للمشاريع التنموية للمواد الأولية، حسب تصريحات مانع لطفي كمال للقناة الإذاعية الأولى.

وأكد ذات المتحدث أن المركب على استعداد تام لمرافقة مشاريع السكة الحديدية بإنتاج المواد الأولية والحديد اللازم لها مهما كان حجم الطلب، مبرزا أن الحوكمة جديدة لسيدار الحجار مبنية على الثقة التامة بين العمال والإدارة والمرافقة الدائمة للسلطات العمومية مع إدراج تكنولوجيات جديدة عصرية في الإنتاج.

كما أشار المدير العام إلى أن هناك جهود حثيثة تبذل. وإستراتيجيات محكمة ترسم لإعادة سيدار الحجار بقوة إلى الساحة الاقتصادية.

رمزي أحمد توميات

15 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

فرنسا تصدر نصا قانونيا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي

30 مايو، 2022

الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي: أنا على يقين أن قمة الجزائر ستكلل بالنجاح والفاعلية

1 نوفمبر، 2022

بن زيان يعلن عن اطلاق مشروع لرقمنة ودراسة أولية لاستهلاك الأسماك

6 مارس، 2022

مخطط عمل الحكومة: الاكتفاء الذاتي يعد الحل الوحيد لمواجهة تقلبات الأسعار

24 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: