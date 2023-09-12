مساعدات استعجالية من الجزائر إلى ليبيا

12 سبتمبر، 2023

قررت الجزائر وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات هامة واستعجالية إلى ليبيا الشقيقة.

وجاء هذا القرار استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، حيث تتمثل المساعدات الإنسانية والاستعجالية المقدمة من قبل الجزائر في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

كما ستنقل المساعدات التي تعبر عن التزام الجزائر قياده وشعبا بالتضامن اللامشروط مع الشعب الليبي الشقيق عن طريق جوي مكون من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش.

ليديا كبيش

12 سبتمبر، 2023

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