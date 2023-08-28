مسابقة لتوظيف الأعوان الشبيهين في سلك الشرطة

28 أغسطس، 2023

أعلنت اليوم الإثنين المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، عن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان الشبيهين في سلك الشرطة.

وأوضحت ذات المصالح ان المسابقة تكون عن طريق الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، للالتحاق بسلك الأعوان المتعاقدين الشبيهين في مختلف الرتب، بموجب عقد محدد المدة، بعنوان سنة 2023.

و يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية على منصات فايسبوك، إنستغرام وإكس “تويتر سابقا.

رمزي أحمد توميات

28 أغسطس، 2023

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