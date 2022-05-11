طالب عضو الامانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني الصحراوي حمة سلامة رؤساء البرلمانات والجمعيات الوطنية في أفريقيا، بالتحرك العاجل لدعم الناشطة في مجال حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها وجميع الناشطين الصحراويين الآخرين في مجال حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الذين يقبعون في السجون المغربية في ظروف يرثى لها.

واستعرض سلامة خلال كلمته امام مؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية المشاركين في مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية، (CoSAP) التي تحتضنه العاصمة النيجيرية ابوجا، وضعية الانتهاكات المغربية في أراضي الجمهورية الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي.

ونبه ذات المتحدث الى الحصار الذي لا يزال منزل عائلة سيد إبراهيم خيا يتعرض له منذ 19 نوفمبر 2020. “وبسبب دفاعهن عن حقوق الإنسان ونشاطهن السلمي دعماً لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

ولفت المسؤول الصحراوي، الى تعرض سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها وأفراد آخرون من عائلتها يومياً للاعتداء البدني والتحرش الجنسي وغيرها من ضروب المعاملة الهمجية والمهينة على أيدي رجال الأمن المغاربة.

وقال سلامة ان:” وضع سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها يزداد سوءا مع كل يوم يمر وهم يعانون باستمرار دون أي إمكانية للحصول على الرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض على منزل العائلة”.

وأضاف ذات المتحدث”إن العنف الجسدي والنفسي الذي يمارسه رجال الأمن المغاربة ضد الناشطة في مجال حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وأفراد آخرين من عائلتها هو مجرد مثال واحد على الوحشية وسوء المعاملة والقسوة التي يندى لها الجبين التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون، بمن فيهم النساء والفتيات، والمدافعون عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص يوميا في الأراضي الصحراوية المحتلة.”

رمزي أحمد توميات

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