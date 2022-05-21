أفاد مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو خطري آدوه، أن :”الشعب الصحراوي يتطلع إلى عالم يحترم حقوق الإنسان، عالم ينعم بالأمن والإستقرار، وذلك خلال كلمة ضمن أشغال الندوة الدولية الشبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي نظمت على هامش أشغال المؤتمر العاشر لإتحاد الشبيبة الصحراوية”.

وثمن آدوه، المواقف المعبر عنها من طرف الوفود الشبانية المشاركة في المؤتمر التاسع لإتحاد الشبيبة الصحراوية، والتي أعربت عن دعمها ومساندتها للشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

كما ثمن ذات المتحدث أيضا شبكة العلاقات الدولية الوطيدة على المستوى الشباني التي تحظى بها منظمتنا الشبانية (شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب) ، مذكرا بالدور البارز الذي لعبه الشباب في تأسيس جبهة البوليساريو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ولفت خطري آدوه إلى التواصل الحاصل بين الأجيال وذلك من أجل الحفاظ على الأسس والمبادئ التي تأسست من أجلها جبهة البوليساريو، والتي أهمها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.

ليديا كبيش

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