قال أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية الصحراويةء المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، في ختام أشغال إجتماع فريق عمل التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمدريد، أن :”مخرجات وقرارات النقاش على مدار يومين، ينتظر منه التأسيس لمرحلة جديدة في مسيرة حركة التضامن الأوروبية، على النحو الذي يتناسب مع التحديات الكبيرة التي تمر منها القضية الوطنية الآن وكذلك في السنة المقبلة”.

وأوضح أبي بشراي، في تصريحات صحفية، أن الإجتماع خصص للوقوف على تطور تنفيذ القرارات التي تم الإتفاق عليها سلفا، خاصة المحاور الأربعة التي تم على أساسها توزيع فرق عمل التنسيقية الأوروبية وهي (الفريق السياسي، فريق مؤسسات الدولة الصحراوية، فريق حقوق الإنسان ثم فريق الثروات الطبيعية والمعركة القانونية)

ونوه ذات المتحدث بأن النقاش الجاد والبناء بين الشركاء لمختلف هذه المحاور من أجل الوصول إلى خطط عمل ذات فاعلية وقابلية التنفيذ.

وقال المسؤول الصحراوي:” ”النقاش صادق على أجندة عمل لما تبقى من هذه السنة والذي ينتهي بتنظيم الطبعة الـ46 للندوة الدولية السنوية لدعم الشعب الصحراوي -إيكوكو-، والذي سيتركز بشكل كبير على مواجهة الحملة الدعائية والإعلامية والسياسية الشرسة التي ترمي إلى تضليل الرأي العام الأوروبي في إسبانيا أو على مستوى باقي الدول وتحديدا في بروكسل التي تعد مركز الإتحاد الأوروبي”

أما بخصوص الإنزلاق الخطير لإسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية، قال السفير الصحراوي، أن هذ النقطة سيطرت هي الأخرى على مجمل مراحل الإجتماع، حيث بعثت التنسيقية برسائل التنديد والشجب لهذا التحول المفاجئ، محملة رئيس الحكومة بيدرو سانشيث مسؤولية العواقب الوخيمة الناجمة عن هذا القرار الأحادي الطرف.

رمزي أحمد توميات

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